Una mujer de 32 años y residente de Ohio resultó herida de bala en medio de un altercado ocurrido esta madrugada frente al negocio D’Girls Gentlemen Club, en la intersección de la marginal de la avenida Román Baldorioty de Castro con la calle Labra, en Santurce.

Los hechos, que se reportaron a eso de las 3:59 a.m. de este martes, fueron notificados a las autoridades cuando la mujer llegó a un hospital privado para recibir asistencia médica por una herida de bala en la pierna derecha. Su condición es estable.

Según información preliminar, un grupo de turistas procedentes de Ohio compuesto por dos mujeres y cinco hombres, fueron intervenidos con la seguridad del club que impidió su entrada porque uno de ellos tenía unas gafas con capacidad para grabar las cuales presuntamente le rompieron.

Uno de los guardias de seguridas disparó cuando se retiraban a su vehículo y alcanzó a la mujer, a quien le tomaron ocho puntos de sutura.

El agente José D. Flores, adscrito a la División de Homicidios del CIC de San Juan, continúa la pesquisa e indaga sobre la veracidad de las versiones preliminares.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se encuentra a cargo de la pesquisa.