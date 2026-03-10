Un cadáver calcinado fue localizado a eso de las 2:04 de la madrugada de hoy, martes, dentro de una guagua quemada en el sector Ventana del municipio de Morovis, informó la Policía de Puerto Rico.

Tras ser alertados, los agentes hallaron a orillas de la carretera PR-145, en el kilómetro 4.0, un vehículo totalmente quemado que aparenta ser una Kia Soul blanca. El cuerpo fue localizado en el área del conductor.

Las autoridades también observaron varios casquillos de bala en la escena.

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar y logró extinguir el incendio del vehículo.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo se hicieron cargo del caso junto a la fiscal Yolanda Pitino Acevedo.