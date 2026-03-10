Cargos por asesinato en primer grado en su modalidad de feminicidio y amenaza, estrangulamiento y asfixia en violación a la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica fueron radicados anoche por la fiscal Shary Rosy a Irvin Oscar Cardona Santiago, por el crimen de su expareja, Lourdes Pilar Santiago Reyes, el 21 de febrero.

De acuerdo con la investigación realizada por Genaro Jiménez Sánchez, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Bayamón, el cuerpo de la víctima fue encontrada en la habitación de su residenciaen ubicada en la calle 5 de la urbanización Santa Elena, por una hermana. El cadáver presentaba contusiones y sangrado en el rostro y se observó la entrada se encontraba forzada.

Luego de la evidencia recopilada durante la investigación y una extensa búsqueda por varios recursos de las autoridades, en la noche del domingo, se arrestó deambulando por la calle 72 de la urbanización Jardines de Río Grande a Cardona Santiago.

Cardona Santiago, que sostuvo una relación de varios meses con la fallecida, se amparó en su derecho a no autoincriminarse.

La jueza Miriam Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $1 millón 500 mil, la cual no prestó.

El imputado, de 48 años, fue encarcelado en el Complejo Correcciona de Bayamón, hasta la vista preliminar señalada para el 24 de marzo.