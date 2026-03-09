Las autoridades capturaron en Río Grande a Irving Oscar Cardona Santiago, sospechoso de asesinar a su expareja, Lourdes Pilar Santiago, en su residencia en Bayamón el pasado 21 de enero, confirmó este lunes el capitán Raúl Negrón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.

Cardona Santiago, de 48 años, fue arrestado a las 10:28 p.m. de ayer, domingo, en la calle 72 de la urbanización Jardines de Río Grande.

Se espera que la Fiscalía radique hoy los posibles cargos criminales en su contra.

El crimen ocurrió el sábado, 21 de febrero, en la residencia de la víctima, ubicada en la calle 5 de la urbanización Santa Elena.

PUBLICIDAD

Santiago Reyes, de 64 años, presentaba contusiones en el rostro, nariz, ojos y boca. El cadáver fue hallado por su hermana en el piso de una de las habitaciones.

Según la investigación, Santiago Reyes mantenía una relación con Cardona Santiago, natural de Río Grande, y durante una discusión se habría producido un incidente de violencia doméstica.

Cardona Santiago no tiene antecedentes penales.

La intervención fue realizada por el agente Héctor Febres bajo la supervisión del sargento Abrahan Sánchez y el teniente Miguel Soto Garay, del distrito de Río Grande, mediante confidencias.

El CIC de Bayamón asumió su custodia.