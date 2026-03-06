Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón solicitaron la ayuda ciudadana para dar con el paradero de Irving Oscar Cardona Santiago, de 48 años, presunto sospechoso del asesinato de su expareja durante un incidente de violencia doméstica.

Los hechos ocurriernon el sábado, 21 de febrero, en la residencia de la víctima ubicada de la calle 5 de la urbanización Santa Elena, en el mencionado municipio.

El cadáver de la mujer, con contusiones en el rostro, nariz, ojos y boca, fue hallado en el piso por su hermana, quien la identificó como Lourdes Pilar Santiago Reyes, de 64 años.

Cardona Santiago, quien fue identificado por la Policía como una persona sin hogar y que vivió en Río Grande, fue descrito como alguien de 200 libras de peso, tez blanca, estatura de 5′8” y cabello blanco.

Si tiene información que ayude a esclarecer este caso, favor de llamar a la línea confidencia de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Comandancia de Bayamón, al teléfono (787) 269-2424, extensiones 1610, 1530,1510,1515 o 3030.