La División de Homicidios del CIC de Bayamón diseminó la foto de un hombre que consideran como el presunto sospechoso del feminicidio íntimo de una mujer ocurrido el pasado sábado, 21 de febrero, en su residencia de la calle 5 de la urbanización Santa Elena, en ese municipio, para que la ciudadanía los ayude a dar con su paradero.

El cadáver con contusiones en el rostro, nariz, ojos y boca fue hallado en el piso por su hermana, quien la identificó como Lourdes Pilar Santiago Reyes, de 64 años. Todavía está pendiente la certificación de la causa de muerte.

De la investigación surge que la víctima mantenía una relación con Irving Oscar Cardona Santiago, de 48 años, natural de Río Grande, y que surgió un incidente de violencia doméstica durante una discusión.

“De la investigación lo que nos guía es a que esta persona fue la que cometió los hechos. Han surgido unos hallazgos que nos señalan a esta persona como sospechoso de los hechos”, afirmó el teniente José Bonilla, director de la División de Homicidios del CIC de Bayamón.

Advirtió que el hombre, que no tiene antecedentes penales, podría estar deambulando, ya que carece de un domicilio fijo.

La fiscal María del R. Rossy Caballero comenzó a tomar declaraciones juradas a los testigos para analizar la prueba y determinar si se radicarán cargos criminales en ausencia a Cardona Santiago, si no es localizado.

Si lo ha visto, o tiene información que ayude a localizarlo, puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la División de Homicidios del CIC de Bayamón al teléfono (787) 269-2094, extensión 1552.