El juez Antonio Negrón Villardefranco, del Tribunal de Caguas, declaró hoy que Christian Serrano Rosario, de 32 años, es procesable por el asesinato a puñaladas de su hijo de cinco años, en la víspera del Día de Reyes, informó la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT).

El 20 de enero, el juez determinó que Serrano Rosario, no era procesable en esa etapa de los procedimientos tras la evaluación de los informes de un psicólogo y de un perito forense, que revelaron que el examen toxicológico que le hicieron resultó positivo.

Ahora, no obstante, continuará el proceso contra Serrano Rosario.

Se pautó para el 13 de marzo a una vista sobre el estado de los procedimientos en la sala de la jueza Mibari L. Rivera Sanfiorenzo, y la vista preliminar para el 30 de marzo a las 9:00 a.m.

De la investigación preliminar a cargo del agente Elvin Adán Matías, de la División de Homicidios se desprende que el lunes, 5 de enero, en la carretera PR-789, sector El Tamarindo en Caguas, Serrano Rosario cometió el delito de asesinato en primer grado contra su hijo, Chris Ezequiel Serrano Rodríguez, mientras la madre del niño había salido para la farmacia para comprar unas medicinas y lo dejó al cuidado de su padre.

Cuando la fémina regresó al hogar, halló el cuerpo sin vida del pequeño con heridas de arma blanca.