La Policía de Puerto Rico investiga la muerte de una mujer en Bayamón, cuyo cuerpo fue encontrado con contusiones y sangre en el rostro.

La alerta llegó a través del Sistema de Emergencias 911, reportando inicialmente un caso médico en una residencia de la Urbanización Santa Elena. Sin embargo, al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de la mujer, identificada como Lourdes Pilar Santiago, en una de las habitaciones con contusiones y sangre en la cara.

No se ofrecieron detalles adicionales sobre las contusiones que esta presentaba.

Paramédicos que acudieron certificaron que la víctima no presentaba signos vitales. La División de Homicidios del CIC de Bayamón asumió la investigación del caso.

El agente Genaro Jiménez y el sargento Jesús Alicea, junto a la fiscal María Rosario Rossi, se hicieron cargo de la pesquisa para esclarecer las circunstancias de la muerte.