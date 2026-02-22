La Policía informó que fue localizado un adolescente de 17 años que había sido reportado como desaparecido en enero, poniendo fin a varias semanas de incertidumbre para su familia.

Se trata de Xavier Yomar Goode Sein, quien fue visto por última vez el 21 de enero en los alrededores de su residencia en el sector El Guayabo del barrio Santa Rosa, en Dorado. Su madre fue quien alertó a las autoridades sobre la desaparición.

Las autoridades confirmaron que las labores de búsqueda fueron suspendidas, aunque no proporcionaron detalles sobre las circunstancias del hallazgo ni sobre el lugar donde fue localizado el menor de edad.

La Oficina del Coordinador de Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) continuará monitoreando la situación.