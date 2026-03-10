La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo investiga como una muerte violenta el hallazgo de un cadáver cubierto con piedras en una zona boscosa de la carretera PR-250, en el barrio Las Delicias, en Culebra.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre la situación a eso de las 2:11 p.m. Al llegar al lugar, agentes adscritos al distrito de Culebra encontraron el cuerpo de un hombre que estaba cubierto con piedras grandes.

La víctima no ha sido identificada.

El hallazgo coincide con la investigación de una querella radicada por una ciudadana que reportó a las 8:30 a.m. del lunes la desaparición de su pareja, de 51 años. Según indicó, lo vio por última vez ayer a las 2:30 p.m., cuando salió en su bicicleta eléctrica a cobrar el dinero de unas rentas.

La querellante le proveyó a los policías la última ubicación, siendo localizado. No se ha corroborado que se trate de la misma persona.

El agente Juan Báez, de la División de Homicidios, atiende el caso junto al agente David Cardona, de Servicios Técnicos, y la fiscal Karem Calo.