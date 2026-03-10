Nueva York. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, en inglés) suspendió brevemente en tierra todos los vuelos de JetBlue a primera hora de la mañana de este martes debido a una solicitud de la aerolínea, informó la agencia en un aviso publicado en su sitio web.

No quedó claro de inmediato por qué JetBlue solicitó la suspensión en tierra, que se levantó unos 40 minutos después de introducirse.

La aerolínea y la Administración Federal de Aviación no respondieron de inmediato a los correos electrónicos de The Associated Press en los que se solicitaba más información.

La aerolínea, que fue fundada hace más de 25 años, tiene su sede en la ciudad de Nueva York y su terminal principal se encuentra en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de la ciudad.