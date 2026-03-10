La breve suspensión de todos los vuelos de JetBlue en Estados Unidos durante la madrugada de hoy no afectó las operaciones del aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina, confirmó el director de Operaciones de Aerostar, Nelman Nevárez.

“Aquí no se vio afectado. Lo vine a ver esta mañana en los medios, que aparentemente la Administración Federal de Aviación, o ellos solicitaron a la Administración Federal, parar sus operaciones por un espacio de 40 minutos. Aquí no hubo afectación en cuanto a los vuelos se refiere, pero entiendo que a nivel de otros aeropuerto sí hubo algún tipo de afectación”, explicó Nevárez a NotiUno.

Un portavoz de JetBlue indicó a medios estadounidenses que la suspensión se debió a una “interrupción del sistema”, sin ofrecer más detalles. La pausa se levantó aproximadamente 40 minutos después.

Nevárez aclaró que los vuelos con conexiones en aeropuertos afectados podrían sufrir retrasos, pero enfatizó que en San Juan las operaciones se mantuvieron con normalidad.

En el aeropuerto Luis Muñoz Marín, el programa TSA PreCheck opera con normalidad, mientras que Global Entry, utilizado principalmente para llegadas internacionales, no está disponible. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Controles de seguridad y TSA PreCheck

Sobre el tiempo de espera en los controles de seguridad, que actualmente se concentran en el Terminal B debido al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que supervisa a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), el funcionario indicó que ronda entre 30 y 35 minutos, con dos picos principales durante el día.

“Hay dos picos importantes durante el día: en la mañana, cuando las todas las operaciones salen hacia sus destinos, y el mediodía, que es el más fuerte que hemos ido experimentando desde el sábado, se pone un poco más tediosa la fila, pero se ha podido manejar”, aseguró.

Nevárez agregó que el programa TSA PreCheck opera con normalidad, mientras que Global Entry, utilizado principalmente para llegadas internacionales, no está disponible.

“Los que tienen PreCheck pueden utilizarlo. Tiene su fila también, pero se está moviendo y está funcionando como se supone”, concluyó.

Aerostar recomienda llegar al aeropuerto con al menos cuatro horas de anticipación.