El Departamento de Hacienda pagó a unos 58,783 contribuyentes que ya radicaron su planilla del 2025 unos $133,031,527 en reintegros, se anunció este jueves.

Esto representa que, a menos de un mes de haber iniciado el ciclo contributivo, la agencia ha desembolsado ya $1,000 millones en dinero que le tuvo que devolver a los ciudadanos que laboraron en la Isla durante el pasado año.

“Con la nueva nómina aprobada, se han desembolsado $1,100,318,009 correspondientes a unos 491,378 contribuyentes. Esta cifra es histórica, pero nos mantenemos enfocados en continuar el gran trabajo realizado por el equipo del Departamento de Hacienda y procesar con agilidad las planillas que continúan radicándose”, dijo el secretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, en comunicado de prensa.

Detalló que los pagos deben reflejarse en las cuentas bancarias en los próximos días.

A la fecha, se han radicado unas 619,778 planillas de contribución sobre ingreso de individuos, de las 1.1 a 1.2 millones que se estiman recibir.

“Transcurrido el periodo de radicación de comprobantes de retención y declaraciones informativas, el Departamento de Hacienda estará enviando a través de las cuentas de SURI o por correo a los que aún no tienen cuenta, un resumen con el desglose de los ingresos recibidos bajo su número de Seguro Social para el año contributivo 2025. Con este resumen oficial los contribuyentes podrán verificar si tienen la evidencia de ingresos completa para radicar sus planillas. Si usted tiene todas sus W-2 y declaraciones informativas según el resumen, no tiene que tomar ninguna acción. Si le falta alguna, deberá seguir las instrucciones y enmendar su planilla”, explicó.

Para el año contributivo 2024 a esta misma fecha, se habían recibido 4,930,497 comprobantes de retención y declaraciones informativas, comparadas con 5,343,263 recibidas en este ciclo o unas 412,766 más que el año pasado.

Hoy, jueves, 5 de marzo, comienzan a ofrecer servicio tres Centros de Preparación y Radicación de Planillas Electrónicas, ubicados en Plaza Las Américas, en el Mayagüez Mall y en Plaza del Caribe en Ponce. El próximo martes, 10 de marzo, iniciarán las Ferias de Servicio en varios municipios. Tanto en los Centros como en las Ferias de Servicio se atenderán contribuyentes asalariados y pensionados. También se asistirá en la reclamación del Crédito Tributario por Hijos (CTC por sus siglas en inglés), que se solicita a través de la planilla federal.

Los contribuyentes pueden visitar la página web, hacienda.pr.gov, y acceder al enlace ‘Planillas 2025’, para obtener más información.