Este viernes se aprobó otro desembolso de reintegros por $142,015,999, correspondientes a 68,008 planillas, informó el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez.

Esta cifra se suma a los $164,392,496 pagados el martes 24 de febrero, para un total de $306,408,495 en reintegros aprobados esta semana.

“Los contribuyentes deben estar atentos a sus cuentas bancarias porque los desembolsos deben registrarse en los próximos días”, indicó Pantoja Rodríguez.

Desde el inicio del ciclo contributivo el pasado 9 de febrero, Hacienda ha reintegrado 432,595 planillas, por un total de $967,286,482. Hasta el momento, se han radicado 511,456 planillas, unas 3,000 más que para la misma fecha el año pasado.

“Estimamos que cerraremos el ciclo contributivo con 1.1 a 1.2 millones de planillas radicadas”, mencionó.

Pantoja Rodríguez reiteró el compromiso de la agencia de continuar procesando las planillas con agilidad hasta que concluya el periodo el 15 de abril.

Además, exhortó a los contribuyentes a verificar cuidadosamente su información personal, formularios W-2, declaraciones informativas y evidencias de deducciones antes de radicar, para evitar retrasos.