El municipio de Salinas publicó las estructuras que van en vías de declarar como estorbos públicos para que sus propietarios tomen acción al respecto.

La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, informó que conforme a las leyes y reglamentaciones vigentes, el Municipio informó la intención de declarar estorbos públicos a ciertas estructuras.

El listado, que ya fue publicado como edicto en la prensa el pasado día 15 de enero, está disponible en la página de Facebook/Municipio Salinas.

“En esta etapa del proceso, las estructuras no están para la venta. Esta es la oportunidad para que los dueños rectifiquen el estado de las propiedades en abandono, ya sea con limpieza y/o demolición. Si no corrigen la situación dentro del término establecido, se inicia el proceso formal de Declaración de Estorbo Público”, señaló Bonilla por escrito.

Las personas que sean dueños de alguna de las propiedades identificadas, deben pasar por la Oficina de Ordenamiento Territorial del Municipio de Salinas, ubicada en la calle Victoria Mateo, con los documentos de titularidad. También pueden llamar al 787-824-3050, extensiones 2696 o 2306, para orientación.

Propiedades para ser declaradas estorbos públicos en Salinas. Suministradas ( Suministrada )

El estorbo público es una estructura abandonada o un solar abandonado, yermo o baldío, que es inadecuada para ser habitada o utilizada por seres humanos, porque está en condiciones de ruina, falta de reparación, defectos de construcción, o que es perjudicial a la salud o seguridad del público.

Algunas condiciones que provocan que una propiedad sea declarada estorbo público incluyen desde defectos en la estructura que aumentan los riesgos de incendios o accidentes, falta de ventilación adecuada o facilidades sanitarias y falta de energía eléctrica o agua potable. Además de falta de limpieza.

Una vez el municipio identifica un posible estorbo, debe notificar a las personas dueñas, poseedoras o con interés en la propiedad su intención de declararla como tal. Cuando se desconoce la identidad o el paradero de las personas a las que se debe notificar, el municipio debe publicar un aviso en un periódico impreso de circulación general o regional.