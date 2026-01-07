Un vecino de Quebradillas denunció haber sido timado con la compra de una propiedad en Isabela.

Según la información suministrada por la Policía, la víctima relató que conoció a una persona en mayo del año pasado, que le ofreció una propiedad a la venta en Isabela.

Tras mostrarle varias fotos al querellante, éste se mostró interesado en la propuesta y le dio la cantidad de $8,000 como adelanto, para la compra.

Sin embargo, no fue hasta hace unos días que el hombre acudió al pueblo de Isabela para ver la propiedad, momento en que se percató de que alegadamente fue timado, ya que la propiedad en cuestión fue declarada estorbo público por el municipio. La víctima informó a las autoridades que desde entonces ha intentado localizar al supuesto vendedor, sin poder dar con su paradero.

El agente Jorge Vélez, del cuartel de Quebradillas tomó la querella y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, quienes se hicieron cargo de la misma.