Una mujer que había sido reportada como desaparecida en Mayagüez fue localizada en buen estado de salud, informó hoy la Policía de Puerto Rico.

Gloria Altagracia Vega, de 35 años y residente de Sabana Grande, había sido reportada desaparecida luego de que fuera vista por última vez la noche del 4 de enero en la gasolinera Top Fuel del centro comercial Vista Verde Shopping, en Mayagüez. Altagracia Vega había abordado un vehículo BMW gris obscuro.

La querella fue presentada por su hermana, Gladys Altagracia, lo que activó la búsqueda por parte de las autoridades.

Relacionadas

  1. Identifican a motociclista que murió tras perder el control en Isabela

  2. Fianza millonaria contra hombre que se alega mató a su hijo de 5 años

  3. Ladrones no se salen con la suya: roban negocio en Puerto Nuevo y la Policía recupera todo

  4. Ni los turistas se salvan de los escalamientos: le roban en alquiler a corto plazo en San Juan

  5. Radican cargos a hombre por presuntos actos lascivos contra joven con síndrome de Down

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a esclarecer casos a comunicarse de manera confidencial al (787) 343-2020.