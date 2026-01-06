Un escalamiento reportado esta mañana en el negocio Teddy Diaz Fastening System, ubicado en la avenida Andalucía en Puerto Nuevo, terminó con la recuperación de la propiedad robada.

Según informó la Policía, dos hombres utilizaron un cable amarrado a una pick up Ford F-150 del 1999 para forzar el portón de reja y romper el cristal de la puerta principal, logrando acceso al interior.

Los sospechosos se apropiaron de un cortador de metales industrial Makita, un Jackhammer Trolley, una clavadora inalámbrica Dewalt, una amarradora inalámbrica de varilla Makita, un chipping hammer Bosch, un kit de sierra de banda de corte profundo de velocidad variable Milwaukee y un kit de sierra de banda subcompacto inalámbrico Milwaukee, propiedad que fue valorada en $8,000.

Tras abandonar el negocio, los individuos se dieron a la fuga y la Policía inició un seguimiento por la avenida Jesús T. Piñero hacia el expreso Martínez Nadal, la avenida John F. Kennedy, el expreso De Diego, la Baldorioty De Castro y la marginal Los Ángeles, hasta llegar a la urbanización Los Ángeles en Carolina, donde los sospechosos dejaron el vehículo y la propiedad fue recuperada.

La pick up también fue ocupada como parte de la investigación.

El caso fue investigado por el agente Wilfredo Santa, del precinto de Puerto Nuevo, y referido a la División de Robos de San Juan, que continuará con la pesquisa.