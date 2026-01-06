Un hombre de 46 años fue ingresado en prisión tras la radicación de múltiples cargos criminales por presuntamente cometer actos lascivos contra una joven de 23 años con síndrome de Down, además de incurrir en maltrato y violencia doméstica, informó la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia.

El imputado fue identificado como José Ángel Morales Norat, residente de San Juan, contra quien la Fiscalía presentó cargos por actos lascivos bajo el Código Penal, maltrato agravado bajo la Ley 54 y maltrato de menores bajo la Ley 57.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 5 de enero, víspera de Reyes, en la comunidad de Puerto Nuevo, donde presuntamente Morales Norat cometió los actos lascivos contra la joven. Además, enfrenta imputaciones por violencia psicológica contra su pareja y su hijo.

La prueba fue presentada ante la jueza Liza Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto en todos los cargos y le impuso una fianza global de $325,000, la cual no fue prestada. Morales Norat fue ingresado en la Institución Penal 705 de la cárcel de Bayamón.

La vista fue señalada para el 14 de enero, mientras que la vista preliminar quedó pautada para el 21 de enero.

La pesquisa estuvo a cargo de la agente Johara Nicole Robinson Calvo, adscrita a la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, bajo la supervisión de la sargento Bionett Carrión García. El caso fue consultado con los fiscales Jason Rivera y Shana Gould.