Un matrimonio de jóvenes fue víctima de un carjacking en la noche del lunes, cuando llegaban a su residencia en el barrio Morovis Sur, en Morovis, informó la Policía.

Según relataron las víctimas, dos individuos armados los sorprendieron y se llevaron su guagua Chevrolet Silverado del 2022, color rojo, a eso de las 10:00 p.m.

Tras cometer el robo, los asaltantes abandonaron el vehículo frente a una antigua escuela elemental, cerca del lugar de los hechos, y huyeron del área.

El agente Otilio Natal Rodríguez, adscrito al distrito de Morovis, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo.