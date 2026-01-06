Matrimonio de jóvenes sufre “carjacking” al llegar a su hogar en Morovis
Los asaltantes armados les robaron la guagua, que luego dejaron abandonada cerca de la residencia.
Un matrimonio de jóvenes fue víctima de un carjacking en la noche del lunes, cuando llegaban a su residencia en el barrio Morovis Sur, en Morovis, informó la Policía.
Según relataron las víctimas, dos individuos armados los sorprendieron y se llevaron su guagua Chevrolet Silverado del 2022, color rojo, a eso de las 10:00 p.m.
Tras cometer el robo, los asaltantes abandonaron el vehículo frente a una antigua escuela elemental, cerca del lugar de los hechos, y huyeron del área.
El agente Otilio Natal Rodríguez, adscrito al distrito de Morovis, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo.