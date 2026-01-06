Un hombre fue asesinado y otro resultó herido de bala anoche en los predios de la gasolinera VB Racing Fuels que ubica en la carretera PR-31, en Las Piedras, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades a eso de las 7:18 p.m. sobre una persona herida de bala. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de Ángel G. Acosta García, de 32 años y residente de Las Piedras, quien presentaba múltiples impactos de bala.

En la escena también fue localizado un joven de 23 años con varias heridas de bala. Este fue atendido por paramédicos y transportado en ambulancia a una institución hospitalaria, donde se indicó que se encontraba en condición estable.

Las autoridades indicaron que Acosta García poseía expediente criminal por sustancias controladas y armas, por las cuales fue fichado por la Policía en el año 2022.

La investigación quedó a cargo del agente Jay Orta, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, bajo la supervisión del sargento Esteban Ortiz y en unión al fiscal Miguel Hornero.