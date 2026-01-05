Un hombre fue hallado tirado en la calle con heridas abiertas en la cabeza y el rostro el domingo en Culebra, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona herida en la calle Jesús Ortiz a eso de las 11:30 a.m.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al sujeto, de 27 años y residente de Culebra, quien fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital. Su condición fue reportada como estable.

El agente Juan Nieves, del distrito de Culebra, inició la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo.

