Un hombre fue hallado tirado en la calle con heridas abiertas en la cabeza y el rostro el domingo en Culebra, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona herida en la calle Jesús Ortiz a eso de las 11:30 a.m.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al sujeto, de 27 años y residente de Culebra, quien fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital. Su condición fue reportada como estable.

El agente Juan Nieves, del distrito de Culebra, inició la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo.

Culebra terminó el 2025 como uno de los pueblos más tranquilos de Puerto Rico, sin reportarse ningún asesinato.