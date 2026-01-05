Dos hombres resultaron heridos de bala esta madrugada en el área de la gasolinera Mobil que ubica en la carretera PR-167 en Bayamón, informó la Policía.

Las autoridades recibieron la alerta del incidente eso de las 4:40 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a los dos hombres con heridas de bala. Ambos fueron transportados a un hospital en condición estable.

Por el momento se desconoce el móvil del incidente.

La agente Jomayra Bernard, del precinto de Bayamón Sur, investigó preliminarmente los hechos y los refirió a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.