Una mujer de 85 años falleció esta madrugada tras resultar gravemente herida en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de la carretera 3 con la 54 en Guayama, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la investigación preliminar, el choque ocurrió alrededor de las 12:08 a.m. cuando un vehículo Suzuki Aerio gris del 2003, conducido por Luis Ángel Sánchez Martínez, de 56 años, viajaba de norte a sur por la carretera 3 y presuntamente pasó la luz roja del semáforo, impactando un Kia Forte blanco del 2019, conducido por Natalia de Jesús Santiago, de 27 años.

En el Suzuki viajaba como pasajera Ana Petra Martínez Caraballo, de 85 años y madre del conductor, quien resultó con heridas graves. La octogenaria fue transportada al hospital Menonita de Guayama, donde el médico de turno certificó su muerte.

Se realizaron pruebas de alcohol mediante sangre a ambos conductores, indicó la Policía.

El agente Martín Sánchez, de la División de Patrullas de Carreteras de Guayama, junto a la fiscal Brenda Soto Santiago, se hicieron cargo de la investigación.