Un hombre de 26 años fue asesinado a balazos en la tarde de ayer en Guánica, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:20 p.m. en la PR‑1, barrio Arenas, frente a la cancha, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9‑1‑1 alertó a la Policía sobre disparos en la zona. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de Daniel Luis González Lugo, quien presentaba múltiples impactos de bala.

Según el informe policial, al occiso se le ocuparon varios artículos de munición: un cargador transparente con 26 balas, un cargador negro pequeño con 13 balas de calibre 9 milímetros, ambos dentro de una cartera negra deportiva, y una pistola Glock modelo 19, calibre 9 milímetros, con un cargador que contenía 31 municiones.

La investigación está a cargo del agente Samuel Ríos Berrocales, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (C.I.C.) de Ponce, en coordinación con el fiscal José Román Martínez.