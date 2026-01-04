La Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (OMME) del municipio de San Juan rescató a dos turistas que fueron arrastrados por las aguas, detrás la Plaza del Indio en Condado, en horas de la tarde del sábado.

Según se informó en un comunicado, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre personas que estaban siendo arrastradas por la corriente. Unidades marítimas de la OMME y de la Policía Municipal de San Juan se movilizaron de inmediato al lugar, donde encontraron a una mujer y un hombre, quienes practicaban sky surf y no podían maniobrar su equipo luego de que el viento cesara, provocando que la corriente comenzara a arrastrarlos mar adentro.

El director de la OMME, Carlos Acevedo, explicó que la respuesta se realizó conforme a los protocolos establecidos. “Una vez recibimos la notificación a través del sistema 9-1-1, nuestros equipos marítimos se movilizaron de inmediato y ejecutaron el rescate utilizando las técnicas adecuadas para este tipo de situación”, indicó Acevedo.

En ambos casos, el rescate se realizó de manera indirecta desde la embarcación, mediante el lanzamiento de un throw bag para asegurar a las personas. Posteriormente, se procedió con el abordaje, una evaluación básica de condición médica y un periodo breve de rehabilitación. A solicitud de los rescatados, ambos fueron dejados cerca de la costa.

“Desde el momento en que se recibió la llamada de emergencia, nuestros equipos respondieron con rapidez y coordinación para atender la situación. La seguridad de quienes viven y visitan nuestra ciudad capital es una prioridad para esta administración, y este rescate demuestra el compromiso y la preparación de nuestro personal de respuesta”, expresó el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo.

“Este incidente también nos recuerda la importancia de ejercer precaución al practicar deportes acuáticos y de estar atentos a los cambios en las condiciones del clima y el mar. Exhortamos tanto a residentes como a visitantes a seguir las recomendaciones de seguridad para evitar situaciones de riesgo”, añadió el mandatario.

Ambos turistas se encontraban en condición estable y no fue necesario su traslado a una institución hospitalaria.