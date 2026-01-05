Un hombre de 35 años fue asesinado el domingo en el sector Obén del barrio Cacao Bajo, en Patillas, según informó la Policía.

La alerta del crimen llegó alrededor de las 3:42 p.m. al Sistema de Emergencias 9-1-1, reportando a una persona herida de bala.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Anthony Ramos Méndez con múltiples disparos que le causaron la muerte en el acto.

La agente Joseira Rivera Ortiz, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, junto a la fiscal Brenda Soto Santiago, se hicieron cargo de la pesquisa.

Este caso eleva a cuatro la cifra de asesinatos en lo que va del 2026, tras los reportados en Aguadilla, Ponce y Guánica.