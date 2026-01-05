Un hombre de 70 años murió en la tarde de ayer tras quedar pillado luego de caer con una máquina pesada por el cauce de un río, en la carretera PR-139, kilómetro 19.1, barrio Maragüez, sector La Carmelita, en Ponce, informó la Policía.

Según el informe preliminar, el incidente ocurrió cuando Rubén Maldonado Rivera, residente de Ponce, se encontraba trabajando en su terreno a bordo de una máquina Bulldozer Caterpillar y, por razones que se investigan, perdió el control del equipo.

Como resultado, el hombre cayó por el cauce del río y quedó pillado. Al lugar se personaron unidades de Rescate y Manejo de Emergencias, así como paramédicos de Emergencias Médicas, quienes certificaron la ausencia de signos vitales del hombre.

La investigación estuvo a cargo del agente Danny Valentín, adscrito al Precinto Ponce Oeste, en unión al fiscal José Román, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia.