Un hombre de 27 años fue acusado por múltiples delitos, incluyendo escalamiento agravado, maltrato de animales y violación a una orden de protección por acecho, tras un incidente ocurrido el 1 de enero de 2026 en el municipio de Isabela, informó la Policía.

Según la investigación realizada por agentes adscritos al Distrito de Isabela, Wilbert Morales Nieves pese a tener una orden de protección por acecho- penetró la residencia de la víctima y utilizó un tubo de metal para agredir a un can en el área de la cabeza, ocasionándole una herida abierta.

El caso fue consultado con el fiscal Shaquille Mercado Rivera, quien instruyó la radicación de cargos. Posteriormente, la prueba fue presentada ante la jueza Dinorah Martin Hau, del Tribunal de Aguadilla, quien determinó causa probable y fijó una fianza global de $50,000, la cual no fue prestada, por lo que el imputado fue fichado e ingresado al Complejo Correccional 705 en Bayamón.

La investigación estuvo a cargo del agente Jonathan Vale Acevedo, bajo la supervisión de la sargento Keida Rodríguez.