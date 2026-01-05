La Policía investiga un escalamiento reportado en la tarde de ayer en un apartamento del condominio Interamericana Gardens, ubicado en el municipio de Trujillo Alto.

Según la información preliminar, el querellante indicó que al regresar a su residencia se percató de que alguien había logrado acceso al interior del apartamento.

Del lugar, el o los responsables se apropiaron ilegalmente de varias prendas y relojes, propiedad que fue valorada por el perjudicado en aproximadamente $3,850.

No se reportaron arrestos relacionados a este caso.

El agente Edgar Morales, adscrito al Distrito de Trujillo Alto, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, quienes continuarán con la pesquisa.