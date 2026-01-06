El Día de Reyes comenzó de manera violenta en el barrio Daguao, en Naguabo, donde dos hombres fueron asesinados y otros dos resultaron heridos de bala durante la madrugada de hoy, según informó la Policía de Puerto Rico.

Asesinato en la calle 2

El primer asesinato se reportó a eso de las 2:14 a.m. en los predios de una residencia localizada en la calle 2 de dicho barrio.

Las autoridades recibieron una llamada a través del 9-1-1 alertando sobre una persona herida de bala. Al llegar al lugar, agentes del distrito de Naguabo encontraron el cuerpo baleado de un hombre que al momento no ha sido identificado.

El occiso fue descrito como un hombre de tez trigueña, con cabello negro rizado y tatuajes en el brazo izquierdo y la pierna derecha. Además, vestía una camisa roja, una chaqueta rosada con logos blancos, un mahón corto y tenis blancos con detalles rosados.

Asesinato en la calle Nazaret

Minutos después, a eso de las 3:00 a.m., se reportó el asesinato de otro hombre en la calle Nazaret de la urbanización Promised Land.

La víctima, de 34 años y residente de Luquillo, presentaba heridas de bala.

Las autoridades se movilizaron a la escena tras recibir una llamada al 9-1-1 que avisó sobre disparos en el lugar.

Heridos de bala cerca del parque de pelota

También a las 2:14 a.m. se reportó una agresión grave en la calle 2, cerca del parque de pelota Ismael García, también ubicado en el barrio Daguao.

El querellante, un joven de 21 años, alegó que mientras estaba en el parque, donde se llevaba a cabo una actividad, un individuo lo agredió con un arma en la cabeza.

Acto seguido, el presunto agresor realizó varios disparos, resultando herido de bala un joven de 18 años -con lesiones en el abdomen, la cadera y el brazo izquierdo- y un hombre 33 años, quien recibió un disparo en la cadera.

Ambos fueron trasladados a hospitales. La Policía informó que sus condiciones de salud son estables.

Según la teniente Glenda Román, directora de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, en el barrio Daguao se llevaba a cabo un evento organizado por los peloteros naguabeños Edwin “Sugar” Díaz y Alexis Díaz.

“No descartamos nada, que ambos casos (asesinatos) se relacionen; sí se encontraban, de lo que hemos podido investigar, en una actividad en el día de ayer (5 de enero) en el barrio Daguao”, dijo la teniente a NotiCentro.

Los agentes Johann Méndez y Alexander Sánchez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Humacao, investigan los hechos junto al fiscal Miguel Hornero, mientras las autoridades evalúan si los casos podrían estar relacionados.