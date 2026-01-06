El impacto que ha tenido las acciones tomadas por los Estados Unidos en contra del Cartel de los Soles, supuestamente dirigido por el expresidente venezolano, Nicolás Maduro, se hace sentir en las calles boricuas.

El secretario de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer, informó que el tamaño de los cargamentos ocupados es sustancialmente menor al que se veía previo a que el gobierno de Donald Trump movilizara la milicia a aguas del Caribe. Además, apuntó a un aumento en el precio de las drogas.

Afirmó, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, que estos son indicadores de que la movilización militar en contra de Maduro está funcionando.

“Los indicadores están. O sea, un kilo de coca te costaba antes $9,000, ahora está redondeando en $19,000. El que entiende ‘supply and demand’ y economía 101 entiende que hay un efecto en la calle. Segundo, lo que sí se está incautando ahora mismo en la Isla son cargamentos mucho más pequeños. Eso quiere decir que ellos han tenido que modificar sus mecanismos de cómo poder tratar de hacer llegar narcóticos a Puerto Rico. Pero, obviamente ellos son y piensan como una empresa privada y ellos están ajustando sus líneas, logísticas que potencialmente podría hacerle un ‘bypass’ a Puerto Rico y tomar otros países en la región como puntos de partida. O sea, que sí hay efectos, sí los estamos viendo, sí se está haciendo sentir en las calles”, sostuvo.

El funcionario no supo precisar la razón por la que estaba baja en la entrada de drogas no ha generado en una guerra de asesinatos en las calles, como se auguraba. Expresó que puede ser que los narcotraficantes hayan modificado “sus líneas de logísticas”. Además, comentó que se está en época navideña, que “siempre en esta época hay una baja”.

“Obviamente, no está entrando la misma cantidad, porque el precio ha escalado”, aseguró.

“Entendemos que ellos van a mover sus mecanismos de cómo efectuar una logística que les beneficie a ellos y puede ser que Puerto Rico ya esté saliendo de esa ecuación”, añadió Garffer.

Señaló, además, que las agencias federales y estatales están muy activas en arrestar a “todos los que están envuelto en ese mundo”.

Por otro lado, Garffer auguró que la presencia militar en Puerto Rico y en el Caribe continuará.

“Puerto Rico juega un papel geoestratégico y geopolítico importantísimo para esa política de seguridad nacional”, opinó.

También dijo que “hay inversiones que se están llevando a cabo a mediano y largo plazo como parte de esta política de seguridad nacional. Para poder ejecutar eso, tú tienes que tener las plataformas de donde poder ejecutar. También vamos a ver potencialmente maneras de cómo hacer esto híbridamente, o sea, más trabajo conjunto entre agencias federales, estatales y el andamiaje militar de los Estados Unidos, de nuestra nación, aquí en Puerto Rico y en el Caribe. Pero, sí, Puerto Rico es el centro de gravedad para continuar impulsando la seguridad nacional”.

Los comentarios del general de brigada y quien fuera jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Kosovo ocurren a días de que Estados Unidos haya apresado a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, para que enfrenten cargos relacionados a narcoterrorismo.