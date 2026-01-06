La Policía investiga un escalamiento reportado anoche en una propiedad de alquiler a corto plazo en la calle Las Palomas, en San Juan, donde una turista denunció que desconocidos forzaron la puerta del balcón y le robaron dinero en efectivo.

Según alegó la perjudicada, una mujer de 72 años, residente del estado de Missouri, alguien logró acceso a la propiedad por el segundo piso, regó sus pertenencias por el suelo y se apropió de unos $300 en efectivo.

Las autoridades indicaron que aún se desconoce si hubo otras pertenencias robadas, mientras se revisan las cámaras de seguridad del área para obtener imágenes o evidencia adicional que ayude a esclarecer los hechos.

El incidente fue reportado a las 11:56 p.m. del lunes, y fue investigado preliminarmente por el agente Gean Colón, adscrito al precinto de Calle Loíza y Turística de San Juan, quien notificó al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para continuar con la pesquisa.