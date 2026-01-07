La Policía de Puerto Rico informó la identidad del motociclista que murió en un accidente ocurrido la tarde del martes, Día de Reyes, en la calle México del barrio Guerrero, en Isabela.

Se trata de Elvin Aldarondo Cordero, de 48 años y residente de Isabela, quien conducía una motora Kawasaki verde, del año 2011.

Según el informe policíaco, Aldarondo Cordero iba a una velocidad mayor a la permitida por ley y no respetó un reductor de velocidad, lo que provocó que perdiera el control del manubrio, saliera expulsado y cayera al pavimento, falleciendo en el acto.

El accidente fue investigado por el agente Daniel Rodríguez, supervisado por el sargento David Pardo, de la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, en coordinación con el fiscal José Rivera Loperena.