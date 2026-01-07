La Policía informó que se solicitan donantes de sangre de cualquier tipo para el agente Aníbal Morales Aponte, de la Unidad Motorizada de Caguas, quien resultó herido en medio de un accidente de tránsito registrado en horas de la mañana del miércoles, mientras viajaba en su motora por la avenida Rafael Cordero de ese municipio.

Los interesados en donar sangre pueden acudir al Banco de Sangre del Centro Médico de Río Piedras, de lunes a sábado en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. e indicar que están donando para el agente Morales Aponte. Al momento de la donación deben presentar una identificación con foto válida.

Morales Aponte, de 53 años y residente de Juncos, conducía una motocicleta Suzuki Boulevard azul, año 2022 a eso de las 6:20 de la mañana, cuando impactó con la parte lateral derecha de un vehículo Honda HR-V gris, año 2019, que invadió su carril.

El automóvil era conducido por Lylivette Carrión Castro, de 20 años y residente de Caguas, quien según testigos, cruzó con la luz roja mientras viraba a la izquierda desde el carril exclusivo hacia el centro comercial Plaza Centro. El choque provocó que el agente sufriera heridas de gravedad.

El agente fue estabilizado en el lugar y transportado al Hospital Centro Médico por personal del Cuerpo de Emergencias Médicas Estatal.

La investigación en la escena estuvo a cargo del sargento José Amaro, de la Patrulla de Carreteras de Caguas, en conjunto con la fiscal Sonia L. Rodríguez González.