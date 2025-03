El secretario designado del Departamento de Salud (DS), Víctor M. Ramos Otero, confirmó en declaraciones escritas que recibió una notificación oficial del Departamento de Salud Federal sobre la terminación de fondos de al menos tres programas asociados a la emergencia del Covid 19, lo que implica una pérdida de $45,184,786.25, de un total de $290,339,790.00 asignados para atender esa emergencia.

Los programas afectados son el Puerto Rico National Initiative to Address COVID-19 Health Disparities, Immunization and Vaccines for Children y Epidemiology and Laboratory Capacity for Prevention and Control of Emerging Infectious Diseases (EKC). En el comunicado se informó que la fecha final de terminación de las asignaciones federales serán notificadas próximamente por el gobierno federal, tras una informarse inicialmente una fecha errónea.

Ramos indicó que tras recibir la notificación federal, coordinó de inmediato una reunión virtual con la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico (JSF), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y otros entes gubernamentales para evaluar el impacto de la terminación de estos tres proyectos, que catalogó como cruciales para la salud pública en Puerto Rico.

“Una vez fuimos notificados por el Gobierno federal, activé un comité y logramos una reunión virtual con la Junta de Supervisión Fiscal y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Añadió que también se comunicó de inmediato con la Federación y la Asociación de Alcaldes, a quienes les informó que preliminarmente los servicios profesionales de salud destacados en estos proyectos se pagarían hasta el 31 de marzo de 2025.

Se recordó además que en mayo de 2024, el Gobierno federal anunció el fin de la emergencia de salud pública por COVID-19 y la terminación de fondos. Sin embargo y aun cuando el propio comunicado establece que el gobierno federal anunció la terminación de los fondos asociados a la emergencia del COVID el año pasado, la terminación de los programas fue catalogada como “repentina”. “La cancelación repentina de estos proyectos implica una pérdida de $45,184,786.25 (de la asignación total: $290,339,790.00) equivalente al 15.6% de los fondos remanentes del total asignado para atender la emergencia de COVID-19 y otras iniciativas de salud pública”.

Añadió que la naturaleza de los fondos es de reembolso, lo que significa que la agencia solo puede solicitar los fondos a medida que incurre en gastos previamente comprometidos.

“Según nos ha expresado la Gobernadora Jenniffer González nuestra prioridad es proteger la salud del pueblo de Puerto Rico, por lo que estamos analizando alternativas para mitigar el impacto de esta determinación federal, estableciendo prioridades basadas en evidencia y realizando diversas gestiones con los oficiales de los CDC, para obtener más información y recomendaciones, entre otras”.