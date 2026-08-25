Tras la salida del Grupo Menonita del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Culebra, este próximo 1 de septiembre entrará un nuevo administrador que ampliará la oferta de médicos que visitarán la isla municipio, aseguró este martes el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero.

El funcionario no reveló, de inmediato, quién será el nuevo proveedor de servicio.

En conferencia de prensa en La Fortaleza, Ramos Otero explicó que la salida del Grupo Menonita responde a que solicitaron “duplicar lo que se le estaba pagando por dar los servicios” de administración del centro de salud. Denunció que estos no proveían servicios pediátricos desde el 2024 y que los servicios médicos se limitaban a médicos generalistas y un obstetra que iba sólo “una vez en semana”.

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“Vamos a contratar un nuevo proveedor que va a dar esos y más servicios. Al pueblo de Culebra, vamos a estar allí el 1 de septiembre inaugurando los nuevos servicios y el nuevo proveedor, que no solo va a dar los servicios actuales que tienen los culebrenses, que tiene médico generalista, que tienen laboratorio, que la farmacia siga operando”, aseguró.

Informó que nuevos especialistas médicos comenzarían a llegar a Culebra con este nuevo contrato. Pero, no detalló cuáles eran.

La información la proveyó Ramos Otero, luego de anunciar que pusieron una dispensa a camiones que se utilizan para repartir agua potable en medio de esta emergencia que se vive por la falta de servicio.

Explicó que se supone que cada tres meses los camiones sean certificados por Salud para confirmar que entregan agua que sea potable. Pero, debido a la emergencia, los camiones bomba del gobierno y los municipios afectados por el racionamiento de la represa Carraízo, así como Guaynabo y Bayamón, afectados por la avería en La Plata, no requerirán cumplir con esta certificación. Sí tendrán que certificarse los camiones privados.

Esta dispensa, dijo Ramos Otero, permitirá que los inspectores de salud se encarguen de monitorear la calidad del agua potable que se distribuye.