Con los 28 fallecimientos reportados hoy por el Departamento de Salud y a un día de culminar agosto, este mes se posiciona como el más mortífero a causa de muertes relacionadas a COVID-19 en lo que va de 2021, y el tercero en el pasado año y medio de pandemia.

En 30 días de agosto en Puerto Rico se han reportado 273 fallecimientos por COVID-19. En cambio, la cifra es más impactante considerando que en los últimos 10 días han fallecido 118 personas. Esto es un promedio de 10.7 muertes por día en ese periodo. La persona más joven del último grupo de fallecidos tenía 33 años, mientras que el mayor tenía 93 años.

El periodo con más muertes ocurrió en diciembre de 2020 cuando 445 personas fallecieron a causa del coronavirus. El segundo mes más mortal durante la pandemia fue noviembre del pasado año cuando se registraron 346 decesos. En total, en Puerto Rico se han relacionado 2,860 muertes al virus.

“El cuadro es bien triste e impresionante con los casos de agosto de este año porque son personas que no debieron haber fallecido y que fueron afectadas por la variante Delta que era algo que no esperábamos para esta época donde el 62% de nuestra población está vacunada. Algunas de estas personas que murieron debieron estar vacunados, pero sabemos que la tendencia ha sido que la mayoría no estaban inoculados. Y es que dos cosas no han cambiado y han sido constantes: la mayoría de las víctimas fatales del virus, en este momento, son personas mayores de 60 años y que no estaban vacunadas”, expresó Marcos López Casillas, gerente del Programa de Investigación del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación.

Según un análisis realizado por el científico de las 28 personas fallecidas, 17 (61%) son de la población de 60 años o más. Mientras, de las 273 muertes ocurridas en el mes, 173 (66%) fueron en la población mayor de 60 años.

El último Informe Sobre Vacunación en Puerto Rico que publica la Coalición Científica indica que en los grupos de adultos de 60 años en adelante -donde se estima hay 918,333 residentes que pertenecen a la población más vulnerable a desarrollar una enfermedad severa del COVID-19 y donde más fallecimientos se han registrado durante la pandemia- aun faltan por inocular 299,237 personas.

López Casillas explicó que en los pasados 30 días fallecieron 136 mujeres y 137 hombres. La edad promedio de las víctimas de la enfermedad es de 66 años.

La semana pasada el Departamento de Salud informó a Primera Hora que el 77.3% de las muertes ocurridas en los primeros 24 días de agosto se adjudicaron a personas que no estaban vacunadas o no culminaron el proceso.

Muertes por COVID-19 reportadas el 31 de agosto de 2021.

“Fue el 26 de agosto el día con el mayor registro de decesos cuando 19 personas fallecieron a causa de la enfermedad. Mientras, el 18 y 19 de agosto se registraron 16 muertes en cada fecha. Desde el 5 de enero no moría tanta gente en un solo día. Para esa fecha hubo 16 muertes”, explicó el también catedrático del Departamento de Química de la Universidad de Puerto Rico en Humacao.

Otros días con reportes significativos de fallecimientos ocurrieron el 14 y 30 de noviembre de 2020 cuando murieron 21 personas cada día. Mientras, el 10 y 17 de diciembre del año pasado fallecieron 20 personas en cada fecha.

“Pero para esas fechas no teníamos personas vacunadas. Ahora estamos frente a otro tipo de evento con la variante Delta. Y esta es una variante que tiene 13 sublinajes y en Puerto Rico ya hemos detectado ocho. Aunque una persona vacunada se puede contagiar, los estudios dicen que las vacunas son capaces de neutralizar a la Delta. Es posible que personas con cormobilidades se infecten, pero se espera que la enfermedad sea más leve”, enfatizó López Casillas.

De otra parte, los 273 muertes ocurridas en lo que va de agosto representan más de ocho veces las cifras que informó Salud el mes pasado. “En julio tuvimos 30 personas fallecidas y en junio 37”, recordó el científico.

Según el dashboard del Departamento de Salud, la tasa de mortalidad para este martes es de 3.16%. Sin embargo, ese porcentaje se eleva a un 7.18% en la región de Mayagüez, donde el repunte de casos ha atacado despiadadamente.

Según un análisis de la agencia salubrista, para la semana del 17 al 23 de agosto ocurrieron 33 defunciones en la región de Mayagüez. El segundo lugar lo ocupa la región de Bayamón con 17 muertes y el área metropolitana con la misma cantidad.

Todo este panorama ocurre en momentos en que los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, en inglés) elevaron a Puerto Rico al “Nivel 4” de la lista de destinos de mayor riesgo de COVID-19 para los viajeros.

Los CDC recomiendan a las personas evitar viajar a lugares designados con el aviso de “Nivel 4”.

De visitar la Isla, la agencia exhorta a los pasajeros “estar completamente vacunado antes de viajar y seguir las recomendaciones o requisitos en Puerto Rico, incluido el uso de máscaras y el distanciamiento social”.

Según los criterios de los CDC, los destinos en la categoría de Nivel 4 han tenido más de 500 casos por cada 100,000 residentes en los últimos 28 días.

Otros países que aumentaron hoy a Nivel 4 son: Azerbaiyán, Estonia, Guam, Macedonia del Norte, Santa Lucía y Suiza.

Mientras tanto, el gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Salud, Carlos Mellado, reconocieron el problema salubre que hay en la isla con el alza sostenido de hospitalizaciones y muertes, por lo que anunciaron ayer nuevas restricciones para tratar de desacelerar los contagios.

Las nuevas medidas -que entrarán en vigor el 2 de septiembre y estarán vigentes durante tres semanas hasta el 23 de septiembre- incluyen retornar al cierre de comercios y a Ley Seca en periodo de 12:00 de la medianoche a 5:00 de la madrugada.

La prohibición de horario incluye actividades sociales, tales como bodas, aniversarios, cumpleaños, entre otras similares, en establecimientos públicos o privados.

Mientras, el gobernador resaltó que el uso de mascarilla será obligatoria en lugares cerrados y en lugares abiertos en los que haya aglomeración de 50 personas o más.