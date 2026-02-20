El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, informó el inicio de un esfuerzo intensivo e intermunicipal dirigido a atender de forma integral a personas sin hogar que pernoctan en distintas áreas de la ciudad capital.

La iniciativa, liderada por el programa San Juan en la Calle, del Departamento para el Desarrollo Social Comunitario, se extenderá hasta el 17 de marzo y busca ofrecer servicios coordinados de salud, vivienda y apoyo psicosocial para promover bienestar, estabilidad y oportunidades reales de reintegración social.

“En San Juan, no miramos hacia otro lado ante esta realidad. Estamos actuando con sensibilidad, pero también con determinación para acercar servicios esenciales y crear oportunidades reales de estabilidad para las personas sin hogar. Nuestro compromiso es intervenir de forma directa, coordinada y continua, llevando salud, apoyo social y alternativas de vivienda a quienes más lo necesitan, porque cada vida cuenta y cada comunidad merece atención”, expresó por escrito Romero Lugo.

Como parte de la planificación estratégica, previo al inicio del impacto, se realizaron visitas de alcance comunitario para orientar a las personas que pernoctan en el área, sobre los servicios disponibles, generar confianza y organizar las intervenciones de manera estructurada y respetuosa.

Durante las jornadas se ofrecen evaluaciones de trabajo social, servicios de enfermería y atención primaria de salud cuando están disponibles, canalización de servicios gubernamentales, referidos a tratamiento de salud física y mental, así como la entrega de ropa, kits de higiene, alimentos y acceso a duchas.

“El enfoque de este esfuerzo es atender a cada persona desde su realidad individual, con respeto y acompañamiento constante. No se trata solo de intervenir por un momento, sino de crear rutas reales hacia la estabilidad, el acceso a servicios y oportunidades que les permitan reconstruir su proyecto de vida”, expresó Francine Sánchez Marcano, directora del Departamento para el Desarrollo Social Comunitario del Municipio de San Juan.

El impacto se desarrolla mediante un esfuerzo articulado entre múltiples dependencias municipales y programas especializados.

El programa Más Salud a Personas sin Hogar participa con su equipo médico y una unidad móvil para atención inmediata los martes y jueves, mientras la Policía Municipal de San Juan mantiene presencia preventiva 24/7 e instala cámaras de vigilancia para fortalecer la seguridad comunitaria.

Por su parte, el Departamento de Obras Públicas realiza limpieza diaria del área, instala zafacones y provee diésel para las unidades móviles. Mientras Manejo de Emergencias Municipal suministra agua y permanece disponible ante cualquier situación de traslado o crisis.

Asimismo, el Departamento para el Desarrollo Social Comunitario apoya procesos de ingreso a tratamiento de desintoxicación y la Oficina de Gestoría y Servicios Sociales asiste en la búsqueda de documentación esencial para acceso a beneficios.

Durante las primeras 48 horas del impacto en la calle se alcanzó un total de 82 ciudadanos únicos atendidos. El segundo día se registraron 57 intervenciones totales y cerca del 61% correspondió a personas que ya estaban bajo seguimiento, “un indicador positivo que demuestra la confianza de los participantes y la continuidad del servicio ofrecido”.

Además, se identificaron 12 personas con potencial de acceso a vivienda, iniciando procesos de evaluación para su transición fuera de la calle, se completó una solicitud formal de vivienda, se orientaron 10 personas en la gestión de documentos y se impactaron 10 personas adicionales mediante rondas comunitarias con entrega de alimentos.

También se estabilizó un caso de sobredosis en coordinación inmediata con Manejo de Emergencias, salvaguardando la vida del participante.

“Este tipo de intervención demuestra que cuando las dependencias municipales trabajan integradas, podemos atender la situación desde una perspectiva humana y efectiva, priorizando la salud, la seguridad y el acceso a oportunidades para quienes más lo necesitan. Con solo dos noches de intervención ya hemos comenzado a ver resultados concretos, impactando decenas de vidas y acercando servicios esenciales a quienes más lo requieren. Este es solo el inicio de un esfuerzo continuo que seguirá ampliándose para transformar realidades y fortalecer nuestras comunidades”, expresó Romero Lugo.

Las labores continúan realizándose con coordinación constante entre Manejo de Emergencias y Policía Municipal garantizando seguridad, iluminación adecuada del área y respuesta inmediata ante situaciones críticas. El Municipio reiteró que este esfuerzo forma parte de una acción continua para atender a las personas sin hogar desde un enfoque integral que combine servicios sociales, salud y oportunidades reales de reintegración en la ciudad capital.