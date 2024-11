Tras su recién culminada remodelación, la sala de prensa de la Casa Alcaldía del Municipio de San Juan llevará el nombre del veterano fotoperiodista, Ismael Fernández Reyes, rindiendo tributo a su memoria y legado en los medios de prensa locales e internacionales.

“Ismael Fernández Reyes fue una clara representación de que cuando se hace un trabajo con pasión y dedicación se logran grandes cosas. Por eso hoy, en memoria de su trayectoria y de su vida, escogimos su nombre para esta sala de prensa, pues desde aquí se comparten historias como las que en algún momento logró documentar ‘Ismaelito’ durante su carrera. Es un verdadero privilegio honrar el legado indeleble de este distinguido profesional tan querido, respetado y extrañado por sus colegas”, expresó el alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo.

Conocido por muchos como “Ismaelito”, el fotoperiodista nació en Guaynabo en 1960 y estudió un bachillerato en Comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón.

Desde sus 19 años comenzó a laborar para el periódico El Nuevo Día (GFR Media), lugar que fue su casa por 36 años, desde donde logró hacer colaboraciones con otros medios como: The Associated Press, The New York Times, SIPA Press, Le Fígaro, Paris Match, Interview, Newsweek y Time, para que publicaran sus fotos.

Durante su carrera, Ismael fue testigo del incendio del Dupont Plaza el 31 de diciembre de 1986. Según narró en una entrevista que le realizó El Nuevo Día por motivo de su retiro en 2015, él era “el nene” del periódico y en ese momento no pensaron que podría obtener buenas imágenes. Sin embargo, su pasión lo llevó a montarse en un helicóptero para tomar las fotos de lo sucedido, teniendo así la famosa portada del incendio.

Su dedicación y amor por su profesión lo llevaron a recibir el premio Rey de España de la agencia EFE en 1997 por una foto tomada de una madre lactando luego del paso del huracán Marilyn en 1995.

Fernández Reyes murió el 23 de agosto de 2016 en el Hospital Pavía, en Santurce, debido a complicaciones de salud.

El fotógrafo Mandín Rodríguez, considerado su padrino, fue quien lo acercó a las cámaras.

En la sala de prensa, se comparten historias como las que en algún momento logró documentar Ismaelito durante su carrera.