Santa Isabel. Los 20,281 puertorriqueños residentes de Santa Isabel no están exentos a la realidad que enfrenta todo Puerto Rico: la inestabilidad del servicio de energía eléctrica.

Pero, recientemente, y antes de sentir los daños que dejó el paso cercano de la tormenta tropical Ernesto la semana pasada, habían sufrido aún más las repercusiones de la frágil red eléctrica de la Isla, pues súbitamente se quedaron a oscuras desde el 2 de junio por una avería.

Igual suerte corrieron sus vecinos en Coamo y Aibonito.

Tal fue la situación, que el consorcio LUMA Energy -contratada desde el 2021 por el gobierno para manejar la operación, mantenimiento y modernización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)- inició el traslado de un megatransformador desde Caguas para evitar futuros apagones en esa área.

A más de un mes de la situación, la empresa alegó que los clientes de este municipio tenían “servicio eléctrico desde el 9 de junio” y que “continúa comprometida” a “brindar una solución a largo plazo para la subestación de Santa Isabel”, así como que se mantiene “trabajando en varios proyectos simultáneamente para estabilizar el servicio y brindar redundancia en la zona sur de la isla” y que estaba finiquitando “las pruebas e instalaciones necesarias para energizar el transformador de forma responsable”.

El aparato no sirvió y se movilizó otro desde Maunabo.

Mientras, el consorcio –según informa– sigue realizando regado de cablería para lograr redundancia.

Es, precisamente, esta situación, y la nubosidad de cuándo -realmente- se resolverá, lo que ha generado consternación en la ciudadanía.

Esto lo manifestó el santaisabelino Carlos Colón, quien expresó a Primera Hora que uno de los mayores problemas del municipio, “sobre todo”, está relacionado con la inestabilidad de este servicio básico.

“Tienen que bregar con eso, porque estamos pasando por un mal momento”, lamentó.

“El problema de la luz es algo que es constante, porque hay bajones, sube, baja la luz, daña el equipo, los enseres y yo entiendo que no están haciendo el trabajo, porque aquí en Santa Isabel no se ha visto poda de árboles ni nada por el estilo”, continuó.

Según Colón, la dejadez no se limita a la red eléctrica, sino que también se refleja en las condiciones de las carreteras, pues estimó que “bastante malitas que están en este pueblo, incluyendo las carreteras principales”.

Estado de las carreteras en Santa Isabel. ( Sara R. Marrero Cabán )

“Hay habido mucho menos mantenimiento en los últimos años en las carreteras y cada día se deterioran más. El municipio, pues, hace lo que puede, parchando, tirando, un poquito aquí un poquito allí, pero es no sirve, no resuelve”, comentó.

Además de Colón, su compueblano Alfredo Vega opinó que lo que realmente está afectando a su municipio es la poca actividad económica, exacerbado por el presunto desinterés a nivel gubernamental, tanto local como estatal, de impulsar este sector.

Alfredo Vega ( Sara R. Marrero Cabán )

“Esto siempre está bien muerto aquí”, dijo Vega, sentado en una de los bancos de la plaza pública. “Aquí no hay trabajo casi. Este pueblo está bien atrasa’o, igual que Salinas. No se ocupan de las cosas aquí. Aquí ya no hay ni fuente de agua, música. Aquí no hay nada”, agregó.

Para Vega, la solución recae en las manos de quienes participarán en los comicios generales en noviembre, pues serán ellos los que tendrán el poder de “cambiar de alcalde” para alguien que trabaje hacia el desarrollo económico óptimo del municipio sureño.

“(La solución es) cambiar de alcalde a ver si hace algo, si no, pa’ fuera también. El gobierno está terrible”, subrayó antes de comentar sobre el incremento del costo de vida en general.

Para Yahaira Ramos, mientras tanto, la mayor preocupación recae en las consecuencias del uso de narcóticos, llevando a algunos usuarios a vagar por el pueblo.

“Yo hace 25 años empecé a trabajar aquí y eso aquí es bastante común, pero sí hay unos cuantos”, dijo.

En primera opción, entendió que se debería buscarles refugio y programas de rehabilitación, pero que también las autoridades deberían “ser más agresivas” en sus esfuerzos para reducir la violencia vinculada a los narcóticos.

“No pasarle la mano al delincuente que hace las cosas malas. Mira, sáquenlo de los lugares. No les dés beneficios a quien trae problemas al pueblo”, tronó.

Aunque sin especificar si el móvil fue por el narcotráfico, las estadísticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) apuntan a que, entre el 1 de enero al 31 de mayo del año en curso, ocurrieron 51 crímenes en Santa Isabel. Los incidentes fueron divididos entre dos asesinatos, dos violaciones, cuatro robos, 25 agresiones agravadas, tres escalamientos y 15 apropiaciones ilegales.

Mientras, en la totalidad del 2022 se registraron 69 crímenes (cuatro asesinatos, cinco robos, 10 agresiones agravadas, 11 escalamientos, 33 apropiaciones ilegales y seis vehículos fueron hurtados) y en el 2023 110 (cuatro asesinatos, dos violaciones, siete robos, 30 agresiones agravadas, 17 escalamientos, 47 apropiaciones ilegales y tres vehículos fueron hurtados).

