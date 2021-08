El secretario de Salud, Carlos Mellado, informó este sábado que está contento con la decisión que tomó el juez Antonio Martínez Piovanetti de desestimar la demanda incoada por un grupo de padres que se oponían a la vacunación compulsoria de los estudiantes de escuelas públicas y privadas, así como de los universitarios.

“Ciertamente, es la decisión correcta, porque hay un interés apremiante del estado y del señor gobernador (Pedro Pierluisi) para salvaguardar la salud de un montón de personas vulnerables. Se toma la decisión de propiciar la vacunación para poder tener las escuelas, para poder tener las universidades, para que los funcionarios públicos puedan estar seguros en las agencias y necesitábamos tener esa fuerza legal, que la propia ley del Departamento de Salud le da la potestad al secretario para poder ordenar eso. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y, pues, el tribunal lo validó, y estoy muy contento con la decisión”, afirmó el funcionario, durante una visita a la vacunación que se realizaba en la Casa Dominicana, en Santurce.

El juez Martínez Piovanetti desestimó la demanda ayer, incoada contra el gobernador y el Departamento de Salud. Tampoco le dio paso al interdicto preliminar solicitado por los padres que rechazan que sus hijos se vacunen.

En su sentencia, de 37 página, indicó que “los demandantes no han logrado acreditar que hubiesen sufrido un daño irreparable, ni tampoco que los daños que pudieran sufrir a partir de la vigencia de la Orden Administrativa 2021-509 sean reales, inmediatos y precisos, por lo cual las demás causas de acción incluidas en la demanda sencillamente no son justiciables. Ante tales determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, este Tribunal carece de jurisdicción para continuar atendiendo el presente caso”.

En su reacción, Mellado sostuvo que “yo respeto mucho la gente que toma la decisión de no vacunarse, cuando tiene la información adecuada. A mí lo que no me gusta es que desinformen y digan que la vacuna va a hacer unas cosas que se sabe que no son”.

De paso, el secretario de Salud advirtió a los médicos que no pueden estar promulgando que las personas no se vacunen sin contar con evidencia científica que valide sus argumentos.

“La ciencia es clara y los médicos tenemos que dejarnos llevar por la ciencia. Aquí la pseudociencia, ningún médico puede estar recomendando pseudociencia”, advirtió.

Dijo que, hasta el momento, no se ha tenido que llegar a intervenir con ningún médico. Pero, no descartó que tenga que hacerse en la Isla, pues en Estados Unidos ya está ocurriendo.

“Le advierto a cualquier médico que esté recomendando pseudociencia que se expone a que la Junta de licenciamiento puede ir en contra de ellos. Aquí hay una ciencia. Si tú no quieres creer en la vacuna, después de tener los hechos, eso es totalmente respetable. Si usted tiene una creencia religiosa que sus dogmas dice que no se vacune, eso es bien respetado. Si usted tiene una condición médica, es bien respetado. Pero, decir que la vacuna ocasiona X o Y cosa sin evidencia científica es irse en contra de la ciencia y los médicos tenemos que seguir la ciencia”, precisó el titular.