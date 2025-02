Mientras Lester Carmona hacía los tradicionales pasos para renovar su licencia con el Real ID incluido, Cynthia Alberti esperaba con paciencia ser llamada por los empleados del Centro de Servicios al Conductor (CESCO), en la estación de Sagrado Corazón, en Santurce, tan solo para realizar el trámite de tener una identificación con la estrellita que la certifica como ciudadana estadounidense.

Ninguno de los dos estaba consciente de que se acerca el 7 de mayo, fecha límite para contar con el Real ID para hacer trámites con el gobierno federal o para viajar hacia los Estados Unidos con la licencia de conducir como identificación y sin pasaporte. Cada uno tenía sus propias razones para incluir el emblema que se seleccionó en el Real ID Act para tener un sistema de identificación federal.

Alberti se destacaba entre los que hacían sus gestiones en el CESCO, ya que ansiaba tener una identificación con Real ID tan sólo para que le crean que es ciudadana estadounidense. Es que la dominicana teme ser parte de las redadas que realiza la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) por las nuevas políticas antimigratorias del presidente Donald Trump.

“Yo llegué aquí, porque mi mamá me trajo legal. Pero, como quiera, pues, ellos no averiguan. Uno tiene que tener algo contundente para ellos (los agentes)”, explicó la mujer.

Detalló que no conduce y no contaba con una identificación de Puerto Rico, pues anteriormente residía en Boston. Pero, ante estas redadas, optó por sacar su identificación con el Real ID. Dijo que el trámite la salió en $51.

Cynthia Alberti ( Xavier Araújo )

Alberti, quien aceptó que estas intervenciones de agentes federales la tienen nerviosa, señaló que, con su nueva identificación, “ahora no tengo que andar con todas las identificaciones encima. Pues, para estar más segurita, me voy con el Real ID, que es uno solo”.

Carmona, por su parte, señaló que desde que sacó su licencia de conducir por primera vez incluyó el Real ID.

“Es importante, porque puedes viajar a los Estados Unidos sin pasaporte. En caso de que tengas familiares o amistades que quieras ver, es más fácil a la hora de viajar. Si no tienes pasaporte, tienes que pagar y esperar varias semanas (a que te llegue el documento)”, relató.

La importancia del documento

En el CESCO de Sagrado Corazón, ayer, jueves, no había largas filas. Los ciudadanos eran atendidos según los turnos ya programados.

La directora de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO), Mary L. Fuster Romero, aseguró que una persona completa su gestión en unos 15 minutos. Es que es en los CESCO donde los ciudadanos tienen que acudir a sacar o renovar su licencia de conducir, a gestionar una tarjeta de identificación y también a sacar su Real ID.

“El Real ID está hecho para poder validar tu identidad. En este caso, es para poder validar la identidad de los ciudadanos y residentes de los Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros también tenemos que cumplir con esa ley…”, señaló la funcionaria.

Aunque el Real ID Act se firmó en el 2005, su primera fecha de entrar en vigor fue en enero de 2015. Alrededor de esta fecha fue cuando los CESCO se certificaron para comenzar a emitir las licencias e identificaciones con la estrella que valida la identidad. Pero, por años, la fecha fue pospuesta en múltiples ocasiones.

Luego de 10 años, finalmente, la fecha límite para comenzar a regir es el 7 de mayo. No se augura que la administración Trump dilate más la puesta en vigor de la medida.

“El 7 de mayo sería el último día para poder utilizar la licencia de conducir para hacer viajes domésticos o visitar algún tipo de edificio federal… Luego del 7 de mayo, estas personas tendrían, entonces, que presentar su licencia de conducir o identificación con su Real ID”, detalló Fuster Romero a Primera Hora.

Documentos de la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos (GSA, en inglés) establece que esta identificación o licencia de conducir con la estrella en la esquina superior izquierda lo que busca es establecer “estándares de seguridad más altos para las identificaciones y las licencias de conducir emitidas por los estados”.

Sólo se va a requerir para abordar vuelos comerciales dentro de los Estados Unidos, ingresar a edificios del Gobierno federal o instalaciones militares, así como entrar a plantas nucleares.

Para viajes fuera de los Estados Unidos, siempre se va a requerir el pasaporte, recordó la funcionaria.

Empresas que alquilan autos también están requiriendo esta estrellita en su licencia de conducir para poder tramitar el alquiler.

Fuster Romero detalló que, si usted no acude a agencias federales a hacer trámites, no va a viajar o no necesita usar la licencia de conducir como identificación durante su viaje, pues tiene pasaporte, no tiene que ajorarse a sacar su Real ID para el 7 de mayo. Puede hacer el trámite posterior a esta fecha.

En Puerto Rico, hay 1.6 millones de personas tienen el Real ID. Otras 450,000 con identificación o licencia de conducir expedidas por el CESCO no tienen esta validación.

La directora de DISCO aceptó que cada estado determina si le permitirá o no conducir en su jurisdicción si no cuenta con este Real ID en su licencia.

“Aquí en Puerto Rico, la licencia de conducir continúa siendo igual de válida. Vas a poder continuar manejando tu vehículo con tu licencia de conducir”, aun cuando no tengas el Real ID, dijo.

Este Real ID, se necesita, “básicamente, cuando tengas que hacer gestiones con el sistema federal. Aunque siempre estamos aconsejando al público de que sí lo hagan, (sacar el Real ID), porque una validación nunca está de más y las identidades tampoco. Queremos que todo el mundo tenga su validación… Es mejor hacerlo ahora con tiempo y tranquilamente, que entonces tener un viaje de emergencia o una visita a un edificio federal y tener que hacerlo con un poco de prisa”, añadió.

La directora de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO), Mary L. Fuster Romero ( Xavier Araújo )

¿Cómo saco el Real ID?

Si todavía no cuenta con el Real ID y cree que después del 7 de mayo lo va a necesitar, lo primero que debe hacer es sacar una cita en el CESCO. Puede hacerlo accediendo www.cesco.turnospr.com o llamando al 1-833-938-6777, marcando la opción #4 para coordinar su cita.

Luego que tenga el turno, debe buscar los documentos necesarios para obtener la identificación. Estos son:

El acta de nacimiento o pasaporte

Tarjeta de Seguro Social o la forma W-2 que detalla aspectos contributivos y valida su número de Seguro Social

Una evidencia de residencia, como los son las facturas del cobro del agua potable y la energía eléctrica

Si no necesita renovar su licencia, o si su licencia lleva más de un año de renovada, también debe obtener el certificado médico.

Pero, si necesita renovar su licencia antes del 7 de mayo, deberá cumplir con todos los requisitos que le soliciten durante la renovación.

Para sacar el Real ID, también debe obtener dos comprobantes. Uno de $17 y otro $2, lo que totaliza unos $19.

Si va a hacer otros trámites podría salirle más costoso. Por ejemplo, para renovar la licencia con Real ID, debe pagar un sello de $12, así como los comprobantes de $17 y de $2.

Fuster Romero aclaró que este pago de $17 se realiza una sola vez. En las próximas renovaciones de su identificación, no tendría que volver a comprar este comprobante.

También afirmó que a los migrantes no se les permite sacar el Real ID, ya que el requisito principal es ser ciudadano estadounidense.