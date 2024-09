A las agencias federales se les permitirá flexibilidad para comenzar a exigirle a ciudadanos estadounidenses a presentar una Real ID para viajar en vuelos domésticos o visitar ciertas instalaciones federales restringidas.

Aunque la fecha se mantiene intacta, el 7 de mayo de 2025, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) aseguró en comunicado de prensa que le proveería “la flexibilidad necesaria” a las agencias federales para aplicar las regulaciones “de una manera que tenga en cuenta la seguridad, el riesgo operativo y el impacto público” antes del 5 de mayo de 2027.

De esta manera, se aseguraría “una transición fluida” hacia la aplicación de la identificación y minimizar “el posible impacto para los viajeros”, pronosticó el administrador de la TSA, David Pekoske.

PUBLICIDAD

“Esta norma propuesta busca garantizar que las agencias federales, incluida la TSA, estén bien posicionadas para comenzar a hacer cumplir los requisitos de Real ID el 7 de mayo de 2025. La norma propuesta no extiende la fecha límite de Real ID. En cambio, permitiría a la TSA considerar un enfoque de aplicación gradual para la implementación de Real ID”, explicó la agencia, adelantando que todo viajero que no tenga esta identificación para el 7 de mayo de 2025 “podrían enfrentar demoras en los controles de seguridad del aeropuerto”.

La fecha límite anterior era hasta el 3 de mayo de 2023.

El costo de sacar un Real ID podría ir desde un mínimo de $19 hasta un máximo de $55, según el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Los gastos dependen si está sacando una identificación o licencia de conducir por primera vez, si se trata de una renovación o si es un cambio de licencia o identificación regular vigente por un Real ID.

Requisitos para solicitar Real ID en un CESCO:

Llenar la solicitud, disponible en CESCO, colecturías del Departamento de Hacienda y la página de internet del DTOP.

Certificado de nacimiento de Puerto Rico o pasaporte.

Tarjeta de Seguro Social que no esté laminada. En caso de no tener tarjeta de Seguro Social o que esté laminada, se puede presentar la W-2.

Evidencia de dirección física, como factura de agua, luz, celular o banco.

Certificado médico que no tenga más de seis meses de emitido.

Aprobada por el Congreso en el 2005 siguiendo una recomendación de la National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, la Ley Real ID establece estándares mínimos de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados y territorios.

Los estándares de seguridad incluyen la incorporación de tecnología contra la falsificación, la prevención del fraude interno y el uso de evidencia documental y verificación de registros para garantizar que una persona sea quien dice ser.

Según reportó La Nación, a nivel nacional, aproximadamente el 56.4% de todas las licencias de conducir y documentos de identidad cumplían con la normativa Real ID en enero de 2024, pero todavía algunas están muy por detrás del promedio nacional. Con la norma, todas las agencias federales tendrían que determinar si, en función de su entorno específico, es necesario desarrollar y coordinar un plan de cumplimiento por fases.

PUBLICIDAD

¿Qué pasará con los que quieren volar y no tienen una Real ID?

La TSA especificó que, en caso de que alguien llegue al aeropuerto sin una identificación válida, ya sea porque la haya perdido o porque la haya dejado en casa, es posible que se le permita viajar. Para lograrlo, el funcionario de la agencia puede pedir que el viajero complete un proceso de verificación de identidad que incluye la recopilación de información como su nombre, dirección actual y otros datos personales.

“Si se confirma su identidad, se le permitirá ingresar al punto de control de seguridad. Estará sujeto a controles adicionales, que incluyen un cacheo y un control del equipaje de mano”, advirtieron.

Además, destacaron que no se permitirá ingresar al punto de control de seguridad si no se puede confirmar identidad, si el viajero decide no proporcionar una identificación adecuada o si se niega a cooperar con el proceso de comprobación.