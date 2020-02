Los informes semanales de vigilancia de influenza en Puerto Rico evidencian un alza significativa en las pasadas semanas en los casos de esta enfermedad.

Por un lado, el informe de la semana del 29 de diciembre al 4 de enero, se reportaron unos 462 casos, incluyendo hospitalizaciones, siendo la región más afectada la que comprende los pueblos de Caguas. En ese periodo, hubo 8 hospitalizaciones por ese motivo. Sin embargo, la cifra se duplica al compararlo con la semana siguiente, la del informe del 5 de enero al 11 de enero, que indica que es de 1,007 casos totales reportados, la mayoría en la región metropolitana. Para ese periodo, la cifra fue de 45 hospitalizaciones.

PUBLICIDAD

Un tercer informe, y el último publicado en el portal del Departamento de Salud, es de la semana del 12 de enero al 18 de enero, y nuevamente coloca la cifra de casos cerca de los 1,000, en esta ocasión 990, siendo la mayoría nuevamente en Caguas. Aquí la cantidad de hospitalizaciones fue de 23.

El Departamento de Salud mantiene una alerta ante la influenza, una enfermedad respiratoria contagiosa provocada que puede causar una enfermedad leve o grave y que en ocasiones puede llevar a la muerte.

Existen cuatro tipos de virus de la influenza: A, B, C y D. Los virus A y B causan epidemias estacionales en seres humanos durante casi todos los inviernos en los Estados Unidos. En Puerto Rico, la temporada pico inicia un poco después de los meses de invierno y se extiende hasta mayo. Las infecciones de influenza tipo C generalmente causan una enfermedad respiratoria leve y no se cree que puedan desencadenar epidemias. Mientras, los virus D afectan principalmente al ganado y no se cree que puedan causar infecciones o enfermedades en los seres humanos.

Las autoridades recomiendan vacunarse contra esta enfermedad todos los años, pero los hábitos saludables como cubrirse la boca al toser y lavarse las manos pueden ayudar a detener enfermedades respiratorias como la influenza. Además existen los medicamentos antivirales contra la influenza que se pueden usar para tratar y prevenir la condición.

En WKAQ, el secretario Rafael Rodríguez Mercado resaltó la peligrosidad de la influenza, destacando que causa muchas más muertes que el coronavirus que está causando preocupación por el mundo.

PUBLICIDAD

“Hoy por hoy, en el mundo causa más muertes la influenza que el coronavirus. Solamente 3% de las personas que adquieren el coronavirus terminan en muerte y ¿qué pasa? La misma prevención para la influenza es para el coronavirus”, sostuvo Rodríguez Mercado.

“A mí me preocupa más el coronavirus que la influenza”, indicó.

Las recomendaciones son lavarse las manos con agua y jabón al usar el baño o manejar alimentos, evitar contacto con personas que puedan estar enfermas, taparse con el codo en vez con las manos antes de estornudar.

Asimismo,el secretario elogió que se hayan suministrado en este periodo unas 240,000 vacunas de influenza, un récord para la época, lo que entiende ha sido importante para que por dos años consecutivos no haya una epidemia de este virus.