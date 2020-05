El liderato de los restaurantes, del comercio al detal e iglesias fueron citados por La Fortaleza a la conferencia de prensa que sostendrá la gobernadora Wanda Vázquez esta tarde para anunciar las nuevas disposiciones de la Orden Ejecutiva que se impondrá para atender la emergencia causada por el coronavirus y que estarían vigentes a partir del lunes, 25 de mayo.

Tal invitación les dio la esperanza al liderato de estos sectores de que figurarían en la lista de los comercios, industrias o servicios que podrán reintegrarse a la economía tras haber estado detenidos por más de dos meses para evitar los contagios de COVID-19.

Por ejemplo, el pasado presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), Ramón Leal, informó a Primera Hora que se espera que la gobernadora autorice a la apertura de un 25% de la capacidad de los salones comedores.

El presidente del Centro Unido de Detallistas, José Argüelles, augura que se permitiría abrir a los comercios al detal, los cuales incluyen venta de ropa, zapatos y efectos electrónicos; ciertos sectores profesionales, como barberías y estilistas; venta de autos y de casas, así como mueblerías.

Por su parte, los obispos Felipe Lozada, del Concilio de Iglesias, y Rafael Morales, de la Iglesia Episcopal, confirmaron que fueron invitados para escuchar cómo quedó finalmente la guía que permitiría la apertura de los templos, así como la fecha determinada.

La conferencia de prensa de la gobernadora está citada a la 1:00 p.m. en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar. Sin embargo, los entrevistados por Primera Hora informaron que fueron invitados también a una reunión que se realizará previo a la actividad pública. Suponen que allí se les comunicará los detalles precisos de la apertura de los sectores mencionados.

Leal, quien representará a la industria de los restaurantes, precisó que “nosotros hemos hecho una solicitud hace varias semanas al gobierno de manera muy respetuosa, pero afirmativa, que hay alrededor de un 25% de restaurantes que nos dicen no van a poder abrir. Esta es la semana número nueve, el Departamento de Salud dice que tiene la curva controlada, pues le estamos exhortando al gobierno que un 25% de nuestros comedores puedan echar la rueda a andar. Necesitamos abrir nuestros comedores para atraer a nuestra gente trabajadora, comprar a los agro locales y poder brindar un lugar para comer que no sea el carro”.

Indicó que han entregado los protocolos que se impondrían en los restaurantes y subrayó que se cumpliría con las normas de distanciamiento social y todas las recomendaciones impuestas por Salud, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, en inglés) y la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés).

“Yo tengo una esperanza bien grande de que nos permitan abrir, porque sabemos que hay mucha gente que quiere abrir sus negocios, quieren salvar sus negocios. Esa esperanza está ahí y sabemos que será un proceso gradual, responsable, de poco a poco, de todos aquellos que estén listos para abrir”, afirmó.

Argüelles, por su parte, dijo estar seguro que la invitación que recibieron es porque se les comunicará la apertura del comercio.

“Sé que no todos los distintos comercios van a abrir en esta fase, como los espectáculos, quizás los casinos, donde se conglomeran gran cantidad de gente”, afirmó el presidente del Centro Unido de Detallistas, al dar la lista mencionada sobre los negocios que augura abrirían en esta nueva Orden Ejecutiva.

Añadió que “estamos esperanzado de que sí nos dejen operar, porque ya vamos a dos meses de estar cerrados. Sabemos que el gobierno no tiene dinero para mitigar las pérdidas que estamos sufriendo. Hay mucho comercio que ya han dicho no van a poder abrir. Se habla de un 20% a 25% que no puedan continuar operando. Ahí son miles de empleo que se pudieran perder. Muchos están hablando de abrir con una plantilla más reducida. Alargar la apertura pudiera resultar peor”.

Cabe destacar que Primera Hora conversó con la presidenta del Colegio de Especialistas en Belleza de Puerto Rico, Nelly Margaret Rodríguez, e indicó que “no fuimos convocados” a la conferencia de prensa.

Señaló que el grupo ha enviado cartas a la primera ejecutiva y les hizo llegar el protocolo que han impuesto a los salones de belleza, pero no han tenido respuesta.

“La importancia de abrir es que, como todos los negocios, hay miles de profesionales que tienen que trabajar, segundo ya estamos preparados con todo el protocolo. Esto es salud y belleza. La gente está en depresión y nosotros, aparte de levantar el ánimo, también sicológicamente les ayudamos. Somos la tercera industria más grande en el mundo que genera dinero. Nosotros aportamos cantidad de dinero al gobierno, entre patente, IVU, planillas”, manifestó.

Tampoco fue convocado el estilista Esteban Montes, uno de los más reconocidos de la industria. Sin embargo, dijo que posiblemente acuda sin invitación a la conferencia a escuchar el momento en que la gobernadora hable.

“Los peluqueros estamos ya con citas hechas esperando que nos den el OK. Si no nos permiten, tendríamos que llamar para reubicarlos en otro momento”, dijo, al comentar que hay 100,000 trabajadores involucrados en este mundo de la belleza.

Por otro lado, los obispos Lozada y Morales reiteraron que aunque el gobierno les dé una fecha en que se les permita la apertura de sus templos, continuarían ofreciendo los ritos religiosos de manera virtual.

“Nosotros vamos a abrir cuando entendamos que es bueno para la salud de la gente”, afirmó el líder de la Iglesia Episcopal.

Aun así, Morales asistirá para conocer cómo finalmente quedó la guía que se le requeriría a las iglesias para poder abrir sus templos.

Según informó ayer Primera Hora, la apertura de los templos será escalonada. En la primera fase se permitiría la asistencia de un 25% de la capacidad de la estructura.