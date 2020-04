La gobernadora Wanda Vázquez no presentará este viernes las propuestas que le sometió el pasado lunes el task force económico para impulsar la reapertura de negocios, industrias y servicios, como lo había indicado.

La Fortaleza informó a Primera Hora que, “en su momento, luego de evaluarlo, lo informará”.

Fue el pasado miércoles que Vázquez reveló en el programa La Comay, transmitido por Mega TV, que hoy haría el anuncio, tras haber recibido la propuesta del grupo que creó para atender la emergencia que ha causado en la Isla la pandemia del coronavirus.

“Para el viernes nosotros tenemos ese plan en fases donde le vamos a presentar al pueblo de Puerto Rico aquellos comercios que van a ir comenzando (a reabrir), aquellas áreas económicas que van a ir empezando a trabajar, iniciando, quizás no al 100%, pero vamos a ir abriendo unos comercios para que se pueda empezar a generar la economía”, indicó la gobernadora.

Ayer, la gobernadora aclaró durante una entrevista con Primera Hora que presentaría las recomendaciones y no la determinación final. Lo hizo luego de que el coordinador del task force médico, Segundo Rodríguez, estipulara en unas vistas realizadas en la Cámara de Representantes que todavía no era tiempo de bajar la guardia y que el epidemiólogo del Estado, David Capó, informara que no era hasta la segunda mitad de mayo que se pudiese evaluar un plan para retornar a la normalidad.

“Mañana, (hoy, viernes), ellos (el task force económico) presentan unas recomendaciones a base del aspecto económico. Eso yo tengo que, entonces, discutirlo tanto con el task force económico, como el task force médico, para poder tomar unas determinaciones”, explicó en entrevista con Primera Hora.

La primera ejecutiva estipuló que no “podemos ceder a presiones económicas” y que el plan de reapertura que impulse será balanceado con la protección de la salud de los trabajadores.