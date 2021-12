“Yo no voy a continuar hablando del tema porque, ¿para qué?”

Así reaccionó el gobernador Pedro Pierluisi sobre la posibilidad de agotar últimos esfuerzos para que se atiendan proyectos de su interés a través de una sesión extraordinaria.

La asamblea legisaltiva -tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Puerto Rico- cerraron los trabajos el pasado lunes sin atender seis medidas enviadas por el Primer Ejecutivo cuando convocó a una sesión extraordinaria. Ese día lo más trascendental que ocurrió fue la votación de un informe de Ética de la Cámara en la que se recomendó una multa de $2,000 contra la representante del Movimiento Victoria Ciudana (MVC), Mariana Nogales, por omitir información en sus informes financieros.

PUBLICIDAD

“Yo no voy a continuar hablando del tema porque, ¿para qué? Prefiero enfocarme en mis labores administrativas que en esas no hay pausa. En eso estamos todos trabajando todo el tiempo y, en mi caso, 24/7 porque mi trabajo no tiene horario”, expresó el Primer Ejecutivo.

Catalogó como “innecesaria” la controversia creada por los presidentes legislativos José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, quienes explicaron que las medidas enviadas por el mandatario no eran urgentes y podían esperar a ser atendidas en la sesión ordinaria que comienza el 10 de enero de 2022.

“Espero que como mínimo se atiendan esas seis medidas, así como los cientos de medidas que están pendientes y los sobre 30 nombramientos a los que estaré dando seguimiento porque también se quedaron pendientes”, puntualizó Pierluisi.