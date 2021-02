La designada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, se marchó este miércoles contenta de la reunión que sostuvo con los miembros de la Asociación de Alcaldes, pues aseguró que “tuvimos una buena conversación” con los líderes municipales y que “me fue mejor que la interpelación” que enfrentó la semana pasada ante la Cámara de Representantes.

Habla la designada secretaria de Educación, Elba Aponte, tras reunirse con los alcaldes populares sobre la reapertura de escuelas. Posted by Primera Hora on Wednesday, February 17, 2021

Sin embargo, el presidente de la organización que reúne a los 41 alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, no estuvo muy conforme con la presentación que realizó la nominada y mucho menos que se haya dado a cerca de semana y media de la fecha establecida para que comiencen las clases presenciales, el próximo 3 de marzo.

PUBLICIDAD

Relacionadas Divididos los alcaldes populares con el regreso a las clases presenciales

“Son más las preocupaciones que tenemos que las respuestas contestadas”, puntualizó.

Este fue el ambiente que reinó tras el encuentro que se dio en la sede de la Asociación de Alcaldes, en Puerta de Tierra, y el que duró alrededor de tres horas.

A juicio de Aponte Santos, en la reunión hubo “una dinámica muy buena, donde tuvimos una buena conversación”.

Dijo que les habló de “una fase de apertura escalonada y segura. Vamos a hacer una muestra representativa”.

Comentó que Educación estaría abierto a hacer “ajustes en calendario” para que esta apertura de algunas escuelas en medio de la pandemia del coronavirus sea la mejor posible. Sobre todo, expresó que posiblemente habría que conceder más tiempo a los maestros para que logren su reincorporación, “que puedan ir para que ellos tengan el espacio de habilitar sus salones”.

Asimismo, la designada secretaria de Educación aceptó que “tenemos los protocolos” para lograr este reinicio de clases presenciales. Pero, cuando se le preguntó que, si la agencia está lista, señaló que “nosotros tenemos escuelas listas”.

Prometió que la próxima semana se publicaría la lista de las escuelas que abrirían en esta primera fase de apertura. Según ha trascendido, son 172 de las 856 escuelas que tiene la agencias las que se evaluarán.

Aponte Santos también destacó que se tendría “una muestra representativa (en esta etapa), para en agosto, quizás tener otro escenario, porque el COVID no se va a ir”.

En cuanto a la orden ejecutiva que decretó el gobernador Pedro Pierluisi para establecer una emergencia en las escuelas que permita atender el acondicionamiento de los planteles, Aponte Santos dijo que eso demuestra el compromiso que existe para comenzar estas clases de manera presencial.

PUBLICIDAD

“Son herramientas para poder facilitar los procesos nos va a dar el bienestar de los niños de este país”, precisó.

Por último, pidió a los senadores que evaluarán su confirmación en el cargo que estén pendiente a sus acciones.

“Nosotros apelamos el que puedan evaluar más allá de las palabras, las acciones. Esta servidora ha llegado a trabajar con el compromiso con los niños y con el compromiso con las comunidades escolares y con el compromiso con nuestro país”.

¿Qué opinan los alcaldes?

La única que expresó satisfacción con la presentación de Aponte Santos fue la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, quien apoya la apertura de escuelas.

Sin embargo, la alcaldesa señaló que la secretaria necesita rodearse de mejor personal administrativo. Es que los alcaldes populares mostraron inconformidad con la selección de los directores regionales.

“Que no se deje”, fue el consejo que le dio Nazario, al motivarla con este proceso de la apertura de clases.

Pero, alcalde de Villalba insistió en que las clases no deberían comenzar en marzo. En cada pregunta que se le hacía, respondía con un listado de preocupaciones que le hacían justificar su postura.

“Agradecemos que la secretaria nos haya presentado parte de sus iniciativas en torno a su intención de abrir las escuelas en marzo, como el gobernador de Puerto Rico le ha dado instrucciones. Ahora bien, todavía quedan muchas interrogantes por contestar, especialmente las que van dirigidas a garantizar seguridad a nuestros estudiantes, a nuestros maestros, a nuestros directores y al personal docente”, fue lo primero que expuso durante la conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

“No supo decir si todo personal tendría segunda dosis al momento de abrir escuela, incluyendo a los transportistas”, afirmó, al mostrar inconformidad porque los salones de clases no tiene conexión al Internet.

Hernández, quien es alcalde de Villalba, expuso que Aponte Santos no les supo indicar las razones por las que a las escuelas no se le hicieron los arreglos necesarios en los pasados meses que han estado cerradas.

“Sabemos que la secretaria no tiene la culpa de eso. Ella llegó hace mes y medio, pero sí el gobernador tiene cierto grado de negligencia sobre esto”, afirmó, al indicar que Pierluisi ha presionado para que esta apertura de las escuelas se dé.

“Le pedimos la lista de las escuelas que se van a abrir. No la tiene a la mano. Es importante, porque nosotros queremos saber cuáles son las escuelas que se van a abrir para explicar a las comunidades. Nosotros le preguntamos si había un plan, no para marzo, para agosto, cuando se piense abrir todas las escuelas; si se ha hecho el análisis de cuántas escuelas que se cerraron son necesarias abrir, y esa contestación tampoco no las proveyó. Eso es importante saberlo desde ahora. No podemos apagar el fuego de marzo para prepararse para agosto. Lo que va a traer como cola es que no estemos preparado ni para marzo ni para agosto”, manifestó Hernández.

El líder de los alcaldes repitió en varias ocasiones la queja de que no se ha integrado a los municipios ni para comenzar el rastreo de casos en las escuelas ni para ayudarlos en las reparaciones necesarias.

Aceptó, de paso, que nadie le preguntó a Aponte Santos si siente que la agencia está preparada para el regreso a las escuelas de los estudiantes y maestros.

“No le hicimos esa pregunta explícitamente, pero ciertamente en cada tema que nosotros le plantemos a la secretaria demostraba que falta algo y si falta algo en cada uno de los temas no se debe abrir las escuelas en marzo”, puntualizó Hernández.