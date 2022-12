¿Cuál es la receta contributiva que tiene el Departamento de Hacienda para el que no cumple con su deber de presentar las planillas y pagar lo que le corresponde?

Con un tono en que hizo distinguir su malestar, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, usó términos de cocina para denotar que el contribuyente está en graves problemas. Dijo que lo que le espera es “una tostada bien grande”.

La afirmación la hizo cuando Primera Hora le cuestionó sobre el caso de Waldemar Santos Flores, conocido en las redes sociales como “Waldys Off Roads”. Este alegó en una serie de vídeos que pautó la semana pasada en su canal de YouTube que Hacienda le aumentó la deuda contributiva y que ya no adeuda los $900,000, como se informó en abril pasado.

Su cuñado y quien abrió una cuenta de GoFundMe para lograr saldar la alta cifra a Hacienda, Erik Jiménez, alegó que se la han triplicado, lo que significa que pudiese estar alcanzando los $2.7 millones.

Parés Alicea señaló que no puede dar a conocer cifras de deudas contributivas de Santos Flores ni de cualquier otro contribuyente. No obstante, dijo que no le sorprende que deudas como estas aumenten.

“Le voy a decir lo que es común. Es común que cuando uno incumple con su responsabilidad contributiva, tenga una tostada bien grande ante el Departamento de Hacienda. Eso es bien común. Es bien común que, si incumples con tu responsabilidad, y no hablo de este caso en particular, si no radicas las planillas con buena fe, probablemente, lo que viene para atrás es una receta bien grande. Si las actuaciones se hacen de buena fe en su tiempo oportuno, es obvio que la receta contributiva va a ser significativamente menor. Recordemos que los contribuyentes se exponen a intereses, recargos y penalidades cuando no cumplen con sus responsabilidades contributivas. Así que, sin entrar en detalles de que la persona pueda alegar que se ha triplicado en este caso, a mí no me sorprende que un evasor contributivo termina pagando más contribuciones que los cumplidores. De eso se trata este negocio, es bastante obvio”, señaló el secretario.

Santos Flores y su esposa Arlene M. Jiménez Rodríguez fueron acusados el pasado 6 de abril por adeudar $900,000 en contribuciones al Departamento de Hacienda. Específicamente, los imputados enfrentan 14 cargos por violación a la sección 6030.16 (a), penalidad por presentar planillas, declaraciones, declaraciones juradas y reclamaciones fraudulentas, del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado. Se alega que omitieron ingresos para los años contributivos 2017 al 2020.

Según aceptó el influencer, Hacienda le hizo una oferta de pagar la mitad de los fondos adeudados y, luego, realizar un plan de pago para el resto del dinero. No obstante, ha aludido a que no es millonario como para pagar tal suma. Por ello, desde la semana pasada recaudan dinero a través de la página cibernética GoFundMe. Hasta la tarde del martes acumulaban $38,056, cuando la meta fijada son de $700,000.

Sobre esta acción de recaudar fondos, Parés Alicea no fijó una postura en particular.

“Mi recomendación es que cumpla con su responsabilidad contributiva y que halle los mecanismos para cumplir con ella”, indicó.

Explicó que la mayoría de los donativos son libres de contribuciones sobre ingresos.

“Ojo, por regla general, las donaciones y los regalos se deben dar desprendidamente sin esperar algo a cambio. Así que hay que ver las consideraciones de este proceso, verdad, sin entrar en el caso en particular. Pero, en esencia, los regalos, por regla general, quedan exentos de tributación”, dijo.